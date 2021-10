Dagaalyahankii C.IA. iyo Injineerka al-shabaab: Sarkaalkii loo diray Usaama Bin Laadin ee dhimashadiisa uu sabab u noqday weerar fashilmay oo ka dhacay Soomaaliya

15 Daqiiqadood ka hor

Dagaalyahan taariikh leh oo ku jiray dagaal la hilmaamay

Waa kuma hoggaamiyaha sare ee al-Shabaab horayna uga tirsanaa telefishinka Al-Jasiira?

Dadka Soomaalida ah ee ay mar is yaqaanneen waxay sheegeen in Cabdullaahi Cismaan Maxamed uu ahaa qof aan laga fileynin inuu noqdo hoggaamiye jihaad doon ah, sida lagu xusay maqaalka Times.

Sida ay Mareyknaku sheegeen, waa ninka ugu sarreeya ee Al-Shabaab u farsameeya waxyaabaha qarxa, waana madaxa garabka Al Kataa'ib. Waxay intaas ku sii dareen inuu a-taliye u yahay hoggaamiyaha ugu sarreeya Al-Shabaab, Axmed Diiriye.Dadka Soomaalida ah qaarkood way kasii sarreysiiyaan intaas oo waxayba ku tilmaamaan in Maxamed uu ka mid yahay labada ku xigeen ee hoggaamiyaha Shabaab, sida uu qormadiisa ku sheegay New York Times.Waxaa lagu bartilmaameedsanayay weerar guul darreystay oo la fuliyay bishii November ee sanadkii hore, kaasoo uu dhaawac dhimasho noqday kasoo gaaray Michael Goodboe oo ka tirsanaa CIA-da, sida uu isla wargeyska Times kasoo xigtay sarkaal Soomaali ah oo howlgab ah iyo sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo diiday in magaciisa la shaaciyo.