Maxaa ka jira in hubka AMISOM loo adeegsaday dagaalkii Guriceel?

Saacad ka hor

Eedeymaha qaar ayaa sheegayay in hubka culus ee ay dowladda adeegsatay laga keenay bakhaarada hubka ee AMISOM.

Balse AMISOM oo arrintaas ka jawaabeysay ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay eedeymaha loo jeediyay ee ah in ciidankooda oo taageeraya kuwa Soomaaliya ay ka qeyb qaateen dagaalka Guriceel.

"Eedeymahan waa been abuur, si ula kac ahna looga dan leeyahay in la isaga hor keeno AMISOM iyo shacabka Soomaaliyeed," ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.

Warsaxaafadeedka ayaa intaas ku daray in AMISOM ay hagayaan kuna shaqeyso shuruucda Midowga Afrika iyo kan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Shuruucdaas ayay AMISOM sheegtay inay qeexayaan soo afjaridda Al-Shabaab, taageeridda ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya, ee doonaya inay soo afjaraan falalka argagixisnnimo ee dalka iyo in loogu fidiyo taageero ay Dowladda Federaalka nabad iyo xasilooni ugu soo dabbaasho dalka iyo in dowladda federaalka iyo dalalka xubnaha ka ah laga caawiyo gudashada waajibaadkooda sida ammaanka doorashooyinka.