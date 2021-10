Djibouti: Filmka Hindiga ah ee Jabuuti ku saabsan "waa qiso dhab ah"

56 Daqiiqadood ka hor

Soo saaraha filimkan, oo ka mid ah jilaayada, Amith Chakalakkal, oo la hadlay warbaahinta Times of India, wuxuu sheegay in "sheekada ay tahay mid jaceyl oo ka dhexeysa laba dal oo qurux badan - Hindiya iyo Jabuuti".

SJ Sinu oo ah ninka qaabilsan qeybta soo saarista filimka wuxuu sheegay: "Inagoo eegeyna dadka ay sheekada ku saabsan tahay, waxaan dareennay in ay haboontahay in filimka lagu jilo Meesha ay qisada dhabta ah ka dhacday."

"Hadda, waxaan ku sii soconaa in shaashadaha waaweyn laga baahiyo filimka. Weli ma go'aansanin in hab dijitaal ah aan u baahino. Waxaan sidoo kale go'aansanay in aan la sii baahinin filimka bisha November", ayuu yiri mid ka mid ah soo saareyaasha oo la hadlay Warbaahinta The Prime Time.