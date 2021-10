Maxay noogu adag tahay inaan raalligelin bixinno?

18 Daqiiqadood ka hor

Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa sida in lagaaga baahnaanayo inaad sharraxaad ka bixiso waxa dhacay (adigoo isku dayaya in qofka dembiga laga galay aad ka dhaadhiciso sababta aad sidaa u sameysay), in la fududeysto waxa dhacay, in lagu maadeysto, loo yeelo marmarsiyo iyo iyadoo laga fogaanayo in laga hadlo, iyo in laga soo qaado inaysan waxba dhicin.