Khilaafkii Aukus: Macron oo raysalwasaare kale ku eedeeyey y in uu 'beenaale' yahay

Saacad ka hor

Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha Australia Scott Morrison uu ka been sheegay heshiis la laalay.

Madaxweynaha oo la waydiiyay in uu u malaynayo in Mr Morrison uu yun sheegayey iyo in kale, waxa uu ku jawaabay: "Uma malaynayo, waan ogahay."