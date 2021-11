Muxuu Erdogan ku diidey ka qaybgalka shirka ugu weyn caalamka?

Saacad ka hor

Turkiga ayaa sheegay in Britain ay ku guuldarreysatay inay ka soo baxdo dalabaadkooda dhanka ammaanka, iyagoo diiday ka qeyb galka shirka ka socda Glasgow Isniintii, sida ay ku warrantay wakaalada wararka ee Reuters.

Wargayska Barrons ee ka soo baxa Maraykanka ayaa qoray in Erdogan markii uu ku laabtay dalka Turkiga uu u sheegay warfidiyeenka in qabanqaabiyaasha xafladda Glasgow ay ku guuldaraysteen in ay wax ka qabtaan arrimaha ammaanka ee wafdigiisa.