Kariuki Kibochi: Taliyaha militariga Kenya oo si kulul uga hadlay go'aankii maxkamada ICJ ee badda Soomaaliya

Saacad ka hor

Waxaa uu intaa ku daray in ujeedadii ay Soomaaliya u galeen ay ahayd in ay ka hortagan khatartii Kenya uga imanaysay ururla Al-Shabaab.

Mr Kibicho ayaa dhanka kale sheegay in uu jiro qorsho dib u habeyn loogu sameynayo howlgalka Amisom ayna diyaar u yihiin in ay qeyb ka noqdaan.

Isbadalka awoodda Al-shabaab

"Waxaan ka barannay casharro badan sababtoo ah markii aan ku biirnay Amisom, halista miinooyiinka dhulka la galiyo ma ahayn mid weyn, waan ogeyn in Al-shabab ay miinooyiinka ayku aasaan waddooyinka, laakiin mida aanan xilligaa ogeyn waxay ahayd in al-shabab ay dhiseen awood taas ka sareysa miinooyin oo ah in gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay la jiirsiiyo xero," ayuu yiri Mr Kibochi.

Taliyaha ciidamada militariga Kenya oo dhanka kale su'aal laga waydiiyay go'aankii maxkamada ICJ ee murankii badda ayaa sheegay in ay tahay in arintan laga wada hadlo.

"Waxaan rumeysnahay in arintan ay tahay in laga wada-xaajoodo sababtoo ah xuduud soo jirtay sanado badan marka inta uu qof iska yimaado uu yiraahdo halkan ma aysan mareynin (xuduudda) taasi ma aha wax la aqbali karo waana halkaas meesha khadka cas ah. Kenya waxaa iska leh dadka reer Kenya, mana jirto cid aqbalaysa in qeyb ka mid ah la gooyo, marka waa in wadahadallada ay sii socdaan xitaa ka dib markii uu go'aanka soo baxo, sababtoo ah waa arrin muhiim ah oo ay tahay in ay sii socoto," ayuu yiri taliyaha militariga Kenya.