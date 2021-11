COP26: Cunnitaanka hilibka iyo Isbadelka Cimilada maxaa iska galay, iyo su'aalo kale

Saacad ka hor

Tani waxay qeyb ka tahay doodda maalgelinta ee haatan ka taagan shirka cimilada adduunka. Sanadkii 2009, dalalka qaniga ah yaaa sheegay in $ 100 bilyan oo doollar ay sanadkii ugu deeqayaan dalalka soo koraya wixii loo gaaro 2022. Balse ma aysan fulin ballan-qaadkooda haatanna waxay qabsadeen 2023.

Haddii ay dadku sababayaan isbeddelka cimilada maxaa la sameyn karaa si looga hortago koboca bulshada?

Waa la dhihi karaa bulshada adduunku ma sii koreyso sababtoo ah kheyraadku way sii yaraanayaan. Balse kheyraadka badan ee la isticmaalo ayaa qeyb ka ah isbedelka cimilada marka loo barbar dhigo bulshada sii koreysa.

Shuruucda hilibka iyo safarka hawada ma noqon karaan kuwo saameyn leh?

In toddobaadkiiba aad labo haambeegar cunto muddo sanad ah wuxuu dhaliyaa wasakhowga hawada si la mid ah tan ka dhalatay in guri UK ku yaalla uu ahaado mid diirran muddo 95 maalmood ah. Sidoo kalena duullimaad ka tagay London oo u jeeda New York wuxuu dhaliyaa 0.67 tan oo gaaska carbon dioxide ah.