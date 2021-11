Golaha Yurub oo Faransiiska dartiis u qaaday tallaabo ku saabsan xijaabka

35 Daqiiqadood ka hor

Xigashada Sawirka, COUNCIL OF EUROPE

Golaha Yurub ayaa madal ay ku kulmi lahaayeen ka saaray sawirada olole loo diyaariyay in lagu taageero, laguna ixtiraamo haweenka muslimiinta ah ee door bida inay xirtaan xijaabka, ka dib diidmada siyaasiyiinta Faransiiska.

Todobaadki hore ayaa golaha Yurub oo uu Turkiga xubin ka yahay daabacay sawirada loo diyaariyay in lagu soo bandhigo madal aqoon isweydaarsi, sawiradaas loogu ololeynayay in la baabiyo takoorka ka dhanka ah Muslimiinta.

Ka dib markii uu ololuha bilowday qaar ka mid ah siyaasiyiinta Faransiiska ayaa cambaareeyay fariimahan waxayna sheegeen in xijaabka ama garbasaarka matali karin xorriyadda.

Qaar ka mid ah haweenka Muslimiinta ah ee xirta xijaabka ayaa sheegay in falcelinta siyaasiyiinta Faransiiska ay ka dhigan tahay in aan la ixtiraamin kala duwanaanshaha iyo xaqa ay haweenka Faransiiska ku nool u leeyihiin in ay xirtaan waxa ay rabaan.