Qoraa u dhalatay Ingiriiska oo u hiilisay Falastiin oo buugaagteeda laga diiday Israa'iil

15 Daqiiqadood ka hor

Dukaamada buugaagta ee Steimatzky iyo Tzomet Sefarim ayaa sheegay in ay buugaagta ay qortay Rooney ka saari doonaan dhammaan laamahooda iyo baraha internetka. Shirkaduhu waxay leeyihiin in ka badan 200 oo xarumood oo ku yaalla daafaha Israa'iil.

Waa tallaabadii ugu horeeysay ee ay qaadaan xarumaha buugaagta Israa'iil tan iyo markii ay soo shaacbaxday bishii hore in Rooney ay gaashaanka u daruurtay dalab ah inay ogolaato xuquuqda tarjumida buuggeeda Beautiful World, Where Are You.