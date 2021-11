Nin qirtay inuu kufsan jiray meydadka haween ku jiray isbitaal uu ka shaqeynayay

Saacad ka hor

Waxaan rajeynayaa in qoysaskooda ay ku farxi doonaan caddaaladda ay heleen.

Qoyska Neil ayaa war ay soo saareen ku yiri: "Waa wax fiican in la ogaado inaysan haatan joogin meel ay cid kasta dhib u geysan karto."

Baarayaasha kiiskan ayaa sheegay in caddeymo la uruuriyay dhowaan kaddib maxkamadeynta, sida baaritaanka hidda-sidaha DNA, iyo howlgal booliisku sameeyeen oo uu ku baxay kharash dhan £ 2.5 milyan ay horseedeen in Fuller lagu helo inuu dilka geystay.

Maxkamadda ayaa sheegtay in la helay caddeyn ku saabsan in Neil la kufsaday kaddib dhimashadeeda amaba in la kufsaday kaddibna lagu dilay gurigooda oo ku yaallay waddada Guildford 23-kii March, 1987.