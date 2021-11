Maxay tahay cabsida dalalka geesku ka muujiyeen dagaalka Itoobiya?

Saacad ka hor

Waddamada dariska la ah Itoobiya ayaa ka cabsi qaba colaadda sii xoogeysatay ee ka taagan waqooyiga dalkaasi in ay horseedi karto kororka hubka sharci darrada ah ee ka socda gobolka bariga Afrika, waxaana suuragal ah in boqolaal kun oo qaxooti ah ay ku qul-qulayaan, sida uu qoray wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Kenya.

'Saameyntu waa mid wayn'

Waxaa sido kale aan shaki ku jirin in dagaalka ka socda gobolka Tigray uu furi doono aag cusub, balse ilaa iyo imika xukuumadda Eritrea ayaa beenisay in dagaalka ay ku lug leedahay.

Balse agaasimaha xarunta the Horn Institute, oo fadhigeedu yahay Nairobi Hassan Khannenje, ayaa qaba in rai'sul wasaare Abiy looga baahnaa in uu khadka dowladda dhexe ku soo celiyo Tigray si looga hortago xaalad ah in kuwa kale ay ku deydaan.