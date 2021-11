Duleel badda dhexdeeda lagu arkay oo hadda la ogaaday wuxuu yahay

Dad badah oo ah kuwa isticmaala baraha bulshada ayaa is waydiiyay waxa uu noqon karo duleelkaasi badda gudaheeda ka muuqda.

Hadda waxa la ogaaday in ay tahay jasiirad lama degaanka ah ee la yiraahdo Vostok ,taasi oo ka tirsan Jamhuuriyadda Kiribati, oo ah waddan ku yaalla bartamaha Badweynta Baasifigga!

Maxaa dhacay?

Fikradihii iyo talooyinkii la soo jeediyay ayaa u muuqday kuwa muujinayay in waxani yahay duleel bada gudaheeda ku yaalla.

Dadka qaar ayaa ku tilmaamay in laga yaabo inuu yahay foolkaano biyaha hoostooda ku jira. Qaar waxay sheegeen in ay filayaan in ay tahay jasiirad qarsoodi ah ama xero ciidan.