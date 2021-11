"Waxaan gabadh gadhkana sidii ragga ayaan u xiirtaa"

Waxay sheegtay in ka hor inta aysan aqbalin xaaladeeda ay ku qasbanaatay in ay ka fogaado xaaladdaas, tusaale dugsiga sare markii ay dhigan jirtey waxa ay samayn jirtey in ay subax walba xiirto.

Laakiin intaas oo dhan ma jirto wax ka weyn in loo arko in lagu takooray ama laguu arko qof daciif ah.

Socdaalkiisii is-qiran ee Chidube waxa uu sheegay in ay jirtay wakhti uu xataa ka fikirayay in uu waligii carruur dhali doono iyo in kale uu joojin doono da'diisa. Dhammaan su'aalahan ayaa hurdo ku riday balse waxay heshay raaxo ka dib markii ay ogaatay in xaaladeeda aysan ka hor istaagin inay sii wado nolosheeda sida dadka kale ee caadiga ah.