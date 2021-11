Ninkii 40-ka sano keligii ku noolaa duurka

Ken ayaa sheegay in madaxbannaanidu ku jirto in aad kalluumaysato.

Qof kastaa ma aqbali doono in Ken qaab nololeedkiisa goonni u goosadka ah ee ku dhisan calafka iyo kalluumaysiga iyo sidoo kale ururinta xaabada ee bannaanka ay tahay tan ugu habboon.

Filim sameeye Lizzie McKenzie ayaa markii ugu horreysay xidhiidh la sameysay Ken sagaal sano ka hor, labadii sano ee la soo dhaafay waxay laga duubay dukumenti ay samaysay BBC Scotland ee The Hermit of Treig.

Balse noloshiisii ayaa is bedeshay isagoo 26 jir ah markii ay garaaceen koox tuugo ah xilli habeennimo ah.

"Taasi waa markii aan go'aansaday in aanan waligey ku noolaan doonin shuruudaha qof kale uu dajiyay, laakiin aniga qudhaydu aan nolol ii gaar ah samaysto" ayuu yidhi.

Halkaas, ayaa uu ka bilaabay in uu dhiso qolal ka samaysan alwaax, isaga oo marka hore tijaabiyay nashqadihii uu u samayn lahaa isaga oo isticmaalayau ulo yaryar.

Laakin Ken waxa uu markasta rabay in uu ku laabto qolkiisacidlada ku yaallay.

Si kastaba ha ahaatee xanuunka wadnaha ee ku dhuftay iyo xasuusta oo ka guurtay awgeed ayaa ka dhigan in Ken uu aqbalay caawimo ka badan intii uu hore ugu baahnaa.

Balse waxa uu sheegay in aanu ka walaacsanayn mustaqbalkiisa, uuna rajaynayo in uu la halgamo nolosha, isla mar ahaantaana uu rajeynayo in noloshiisu gaadho illaa da'aadda 102.