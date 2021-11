Koonfur Afrika: Maxaa ka jira in moos cudur wata oo Soomaaliya laga qaaday la geeyay dalkaas?

Saacad ka hor

Muuqaal uu ku lammaanaa qoraal ayaa si weyn loogu dhex faafiyey baraha bulshada ee dalka Koonfur Afrika, iyada oo lagu sheegay in mooskan dhawaan laga keenay Soomaaliya uu ku jiro gooryaan la yidhaahdo Helicobacter, islamarkaasna uu sitto bacteria xanuuna keenta.

Qoraalkaas ayaa sheegayay in 12 saacadood ka dib isticmaalka mooskaas , qofku uu u dhiman doono xanuunnadu maskaxda.

Dawladda dalkaas, ayaa beenisay warkaas iyaga oo bulshada u ballan qaaday in mooskaska yaalla dalkaas uu yahay mid caafimaad qaba, isla mar ahaantaana lagu iibiyaa ay yihiim kuwo ammaan oo caafimaad ahaanna la cuni karo.

Waxaana sheegashada in khudaartaas "laga keeno Soomaaliya" lagu tilmaamay war been abuur ah.

Waaxda Beeraha, Dib-u-habaynta Dhulka iyo Horumarinta Reer Miyiga ee dowladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay inay "canbaaraynayso, iyadoo adeegsanaysa ereyada ugu adag, wararka been abuurka ah ee ku saabsan Mooska Soomaaliya laga keeno". sida ay warbaahinta gudaha ee Koonfur Afrika kasoo xigatay waaxdani.

"Waaxdu waxay sheegtay in Koonfur Afrika ay nidaamiso soo dejinta dhirta iyo wax-soo-saarkeedaa iyadoo la eegayo Xeerka Cayayaanka Beeraha, 1983 (Xeer No. 36 ee 1983) iyo xeerarkeeda la xidhiidha, kuwaas oo u baahan in badeecadaha la soo dejiyo lagu kormeero dekedaha ama, wixii laga shakiyana la galiyo karantiil," ayaa lagu yidhi bayaanka.