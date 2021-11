Qoys uu u dhashay ilmo aan koodii ahayn iyo sida ay ku dhacday !

Lammaanaha kala ah Daphna iyo Alexander Cardinale ayaa sheegay in ay u dhalatay gabadh aanan iyaga meelnaba uga ekeyn.

Kadib markii la sameeyay baaritaan xagga hiddo sidaha ah ayaa la ogaaday in ilmahani ay leeyihiin lammaane kale, waxayna go'aansadeen in ay dib isu weeydaarsadaan carruurta.

Qoyska reer Cardinales ayaa hadda maxkamad Los Angeles ku taala la korey xarunta bacriminta ilmaha ee magaceeda yahay California Center for Reproductive Health (CCRH) iyo sidoo kale sheeybaarka VitroTech.

Shir jaraa'id oo ay shucuur murugo badan ka muuqatay ayay maalinkii isniintii Mrs Candinale ka sheegtay in qoyskeeda ay aad uga qalbi jabeen , islamarkaasna ku jiho wareereen in ay fahmaan waxa dhacay.

"Xusuusteeda ku saabsa ilmahani inoo dhashay ayaa waligeedba ahaan doonta mid garaafaysan sababo la xiriira in ilmihii aan anaga lahayn la siiyay qof kale, ilmihii aan u halgamay in aan ifka keenana uusan ahayn keenii" ayay tiri haweenaydani.

Baaritaanka DNA ayaa bilo kadib lagu ogaaday in ilmahani aysan iyagu dhalin.

Xarunta CCRH ayaa markii dambe lammaanahan ka caawisay in ay helaan qoyskii lahaa ilmaha ay dhaleen, kuwaas oo ay iyagana u dhalatay gabadh aysan iyagu hiddo ahaan lahayn.

Sanadkii 2019-kii, qoys kale oo ku nool isla California ayaa ogaaday in uu u dhashay ilmo aanan koodii ahayn, kadibna waxa ay dacweeyeen islaantii ilmahooda caloosha ku qaadday, taas oo doonaysay in ay iska haysato ilmaha ay dhashay, balse xaakim ayaa markii dambe u xukumay in ilmaha la siiyo waalidkii dhalay.