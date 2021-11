Shiinaha, Kuuriya, Falastiin, Kashmiir: 4 meelood oo khatar ku haya nabadda caalamka muran xadka la xiriira awgiis

22 Daqiiqadood ka hor

Warar dhawaan soo baxay ayaa sheegayay in Shiinaha uu sameystay maraakiib dagaal oo la mid ah kuwa Mareykanka, iyadoo arrintaasna lala xiriirinayo muranka ka taagan Badda Koonfurta Shiinaha.

1- Badda Koonfurta Shiinaha

Beijing ayaa markii dambe beenisay wararka ku saabsan arrintaas waxayna mas'uuliyiinta Shiinaha sheegeen in tijaabadaasi ay ahayd middii caadiga ahayd ee ay sida joogtada ah u sameysan jireen militarigooda.

Aagga ay ku fadhiso baddaas waxa uu marin u yahay maraakiibta ganacsiga adduunka oo sanad walba mariya badeecooyin uu qiimahoodu gaarayo in ka badan $3 tirilyan oo doolar, oo u dhiganta £2.2 tirilyan oo gini.

Waddamada kala ah Philippines, Brunei, Malaysia, Taiwan iyo Vietnam waxa ay dhammaantood muddo tobannaan sano ah kasoo horjeedaan sheegashada Shiinaha ee ku aaddan in baddaas inteeda badan uu leeyahay, balse xiisadda ayaa sare u kacday sannadihii ugu dambeeyay.

Maadaama ay xiisaddan ku lug leeyihiin labada waddan ee awoodda badan, dad badan waxa ay aaminsan yihiin in ay khatar ku heyso amniga caalamka. Shiinaha iyo Mareyknaka labaduba waxa ay ku hubeysan yihiin bambooyinka sida ba'an wax u gumaada ee nuclear-ka.

Bishii June ee sanadkii 1950-kii, dagaalkaas waxa uu gaaray heer caalami ah kaddib markii Kuuriyada Waqooyi, oo hoos tageysay Midowgii Soviet, ay farogelin ku sameysay Kuuriyada Koonfureed, sidaasna uu Mareykanku ugu khasbanaado inuu arrinta soo farogeliyo isagoo ka baqaya in la ballaariyo nidaamka shuuciga ama hati wadaagga.

Labada Kuuriya ayaa ilaa hadda ku jira xaalad dagaal inkastoo aysan rasaas soconin, dadaallo labada dhinac miiska wadahadalka la isugu keeni lahaana way guul darreysteen.

3- Jammu iyo Kashmir

Hindiya waxa ay maamushaa qiyaastii 55% ka mid ah dhulka lagu muransan yahay, oo ay ka mid yihiin Jammu, Kahsmir Basin, in badan oo ka mid ah Ladakh, Siac Glacier iyo 70% ka mid ah shacabka deegaannadaas.

4- Buuraleyda Golan, Marinta Qasa iyo Daanta Galbeed

Falastiiniyiinta iyo xooladoodaba Israa'iil ayaa u diiday inay dib ugu laabtaan guryahooda - waxayna maamulka Israa'iil sheegeen in haddii ay u fasaxaan ay sababi karaan inay khatar galiyaan waddanka iyo nolosha dadka Yuhuudda ah.

Israa'iil wali way haysataa Daanta Galbeed, inkastoo ay ka baxday Qasa-na Mareykanku waxa uu wali dhulkaas u aqoonsan yahay mid la haysto.

Taas waxaa sii dheer in Israa'iil ay shegato in guud ahaan magaalada Qudus ay tahay caasimaddooda, halka Falastiiniyiintuna ay sheegaan in Bariga Qudus ay noqon doonto caasimadda dowladda ay mustaqbalka yeelanayaan Falastiiniyiinta.