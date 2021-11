Meeqa ayaa carruurta lagu kala gadanayaa Afghanistan ?

57 Daqiiqadood ka hor

Ciiddankan oo ahaa kuwo hab dhaqan wanaagsan ayaa si toos u hubiyey gaadiidkii aannu wadannay, iyaga oo is fiican u hubinaya baabuurta aannu wadanno iyo ruqsadaha aannu sidanno ee ay na soo siisay Wasaaradda Dhaqanka ee halkaas.

Marna ma ogaan kartid nooca Taliban ee aad la kulmi doonto. Qaar ka mid ah dagaalyahannadooda ayaa si arxan darro ah u garaaca saxafiyiinta Afgaanistaan ku sugan, xilliyadii ay ku hawlanaayeen in ay tebiyaan mudaaharaadyada.

Isla markii aanu gaadhigeenna ka soo degnay, xaaladda hawadu waxa ay ahayd mid boodh badan oo aad ku siganayso in aad hargab iyo xanuunno kale ka qado.

Waxaan u tagnay halkaas si aan u u baadhno in ay dhab tahay warka ah in dadku ay carruurtoda iibinayaan baahi darteed. Markii ugu horreysay ee aan maqlay warkaas waxaan filayey in ay jiraan, dhawr kiis oo aan badnayn, wixii aannu la kulannay se wuu ka duwanaa xaalkaas!