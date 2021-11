Jabuuti: Maxay qoyska duuliye Fu'aad Yuusuf ka yiraahdeen xukunka lagu riday?

19 Daqiiqadood ka hor

Dawladda Jabuuti ayaa markii dambe soo saartay amar ah in la soo xiro Yuusuf oo Itoobiya ku sugnaa laguna soo wareejiyo.

Ka dibna waxaa bilowday olole dhanka online-ka ah oo lagu dalbanayay in xorriyadiisa loo soo celiyo, hase yeeshee dowladda Itoobiya wax jawaab ah kama aysan bixin.

Qoyska Fu'aad maxay sheegeen?

Qoyska Fu'aad oo ka falceliyay xukunkaasi ayaa sheegay in habka xukunaasi u dhacay uu ahaa cadaallad darro.

Xaaska duuliyaha, Timiro Jaamac ayaa BBC-da u sheegtay in xukunkaasi iyo ganaax lacageed oo seygeeda lagu riday uu yahay mid u dhacay "qaab aan caddaallad ku saleysan", waxayna intaas raacisay in qoyska aan loo oggoleyn inay arkaan Fu'aad.

"Caddaalad darrada aan tirsaneyno waxay tahay in qofkii oo dembigii loo heystay lagu waayay oo haddana xukun qaldan lagu riday," ayay intaas raacisay Timiro.

Waxay sheegtay in maxkamaddu ay diidday in xukunkaasi racfaan laga qaato. Waxay intaas raacisay in dowladda Jabuuti ay ka codsaneyso inay u oggolaato dibadbax nabadeed.