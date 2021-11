Filsan Cabdullaahi: Shan arriimood oo ku saabsan gabadha iiska leh Nabad TV

Saacad ka hor

1. Xiritaanka telefishiinka

Sida ay wararka sheegayaan, barnaamijka sababay in la xiro telefishinka wuxuu ahaa mid dadweynaha lagu weydiinayey arargtidooda, kuwaas oo durayay dadka aan deegaanka Soomaalida u dhalanin ayna sheegayeen iney shaqooyinki oo dhan la wareegeen qowmiyado aan deegaanka Soomaalida u dhalanin.

2. Aasaaskii Telefishinka Nabad TV

Howlaha ugu waaweyn ee uu qaban jiray Telefishinkeeda waxaa ka mid ahaa in loo ol'oleeyo nabadda iyo in tooshka lagu ifiyo arrimaha lidka ku ah xasiloonida.

"Waxyaabaha igu kallifay in aan tallaabadan qaado waxaa ka mid ah in deegaankeenna Soomaalida wixii ka dhacay, oo loo wada joogay, sababtoo ah ma jirin meel ay bani'aadanka xorriyad uga hadlaan, gaar ahaan dumarka aad bay ugu dhibaateysnaayeen oo aysan heysanin meel ay wixii ay qabeen ku sheegan karaan. Marka muhiim bay ahayd in aan TV noocaas ah oo shaqadaas qabta hirgaliyo", ayey tiri.