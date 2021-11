Bariga Dhexe: Israa'iil ma waxay doonaysaa in ay weerarto xarumaha Nukliyerka Iran?

Wargeyska afka dheer ee 'Times of Israa'iil' oo soo xiganaya Kokhafi ayaa sheegay in miisaaniyadda loo qoondeeyay gaashaan dhigga ay ciidamada awood u siin doonto inay ka jawaabaan hanjabaadaha kala duwan ee dhanka Iran ka imanaya.

Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegaysa in hadalka taliyaha uu ku soo beegmayo xilli la filayo in ciidamada cirka ee Israa'iil ay dib u billaabaan tababarkii ay "ugu diyaar garoobi lahaayeen weerarka ay ku qaadayaan xaruumaha Nukliyerka ee Iran".

Taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil Afif Kokhafi ayaa bishii Janaayo ee la soo dhaafay ku dhawaaqay in uu amar ku bixiyay in ciidamadiisu ay sameeyaan qorshayaal suurgelin kara weerarrada lagu qadayo xaruumaha Nukliyerka ee Iran.

Israa'iil ayaa sheegtay in barnaamijka Nukliyerka Iran uu khatar weyn ku yahay ammaankeeda, iyadoo arrinta si dhab ah u qaadatay, waxayna bishii hore ku dhawaaqday inay balaayiin dollar u qoondeysay barnaamijka Nukliyerka ee Iran.

Wuxuuna intaa ku daray in ay jireen howlgallo ka dhan ah waxa uu ku tilmaamay "cadawga bariga dhexe", sanadkii la soo dhaafay, balse ma uusan faah faahin waxa uu cadawgaasi ula jeeday.

Wuxuuna ka digay in haddii maamulka Israa'iil loo hanjabo ay si xoog ah uga jawaabi doonto, haddii ay hanjabaaddaasi ka timaaddo marinka Qaza ama Waqooyiga.

Hadalka Taliyaha ayaa ku soo beegmaya xilli la filayo in wadahadalka barnaamijka Nukliyerka Iran uu dib u furmo dhammaadka bishan November. Iyada oo dhinacyada wadahadalkaasi ka qayb qaadanaya ay ka mid yihiin dalalka Britain, France, China, Russia iyo Germany.

Iran iyo Israa'iil weli dagaal toos ah ma dhex marin aan ka ahayn in hanjabaado hawada ay iisu mariyaan, balse Israa'iil ayaa lagu eedeeyay dhowr howlgal oo sirdoon ah oo ka dhacay Iran inay iyadu ka dambeysay.

3 qaab oo lagu weerari karo warshadaha nuclear-ka Iiraan

1- Weerar muuqda

"Warshadda Natanz waxay u nugushahay in lagu weeraro bambooyinka waxyaabaha adag burburiya ama dhulka hoostiisa u sii gudba. Tusaale ahaan labo bambo oo noocaas ah ayaa loo adeegsan karaa, si midda hore ay u qoddo tan labaadna gudaha ugu sii dhaadhacdo oo xitaa ugu yaraan ay gariiriso qalabka jilicsan ee nuclear-ka oo marka la dhaqaajiyo sii qarxaya."

Xilli hore oo sanadkii 2012-kii ah ayey khubaro sheegeen in warshadda lagu bacrimiyo uranium-ta ee Fordo ay ku aasan tahay dhul hoos u qodan 80 mitir oo kusii dhex jira buuro, lagana yaabo in xitaa aysan waxba u dhimi karin banbooyinka aadka wax u burburiya ee uu Mareykanka kaligiis heysto.

2- In dadka la weeraro

Arrintan haddaba way socotaa.

Iiraan waxay sheegtay in dilkiisa loo adeegsaday qori darandoorri u dhaca oo laga hagayay satellite-ka. Ilo-wareedyo kalena waxay sheegeen in ay howlgalkaas fuliyeen xubno ka tirsan sirdoonka Israa'iil ooislamarkiiba baxsaday walina aan gacanta lagu soo dhigin.

Sidey ahaataba, Fakhrizadeh - oo loo yaqaannay in uu ahaa "aabihii barnaamijka nuclear-ka Iiraan", sirdoonka Mareukankana ay sheegeen in uu horumar ballaan gaarsiiyay aqoonta ay Iiraan u leedahay sameynta hubka nuclear-ka - waa lagu guuleystay in la dilo.