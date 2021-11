Muxuu yahay hubka Soomaaliya uga yimaada Iran ee aan caalamku ogayn?

Saacad ka hor

Shirkaddan Global Initiative ee ka dhanka ah dambiyada abaabulan ee xuduudaha ka gudba ayaa sheegtay in daraasaddoodu ay ku saleysan tahay xog laga helay in ka badan 400 oo hub ah oo laga diiwaan geliyay 13 goobood oo ku yaalla Soomaaliya muddo siddeed bilood ah iyo agab laga soo aruuriyay 13 doomood oo ah nooca yar yar ee fud fudud.

Goobahee hubka lagu arkay dhulka Soomaalida?

Sidee xogtan lagu ogaaday?

Inta u dhaxaysa Disembar 2020 iyo Ogosto 2021, baadhayaasha hay'addan waxay diiwaangeliyeen wadar ahaan hubka fudud ee Soomaaliya oo dhan ee halkaas ka soo galay in uu tiradaas yahay 417.

Warbixintaas ma lagala xidhiidhay cidihi ay khusaysay?

Daraasadu waxay sheegtay in baadhayaashu aanay awood u lahayn inay si buuxda u diiwaangeliyaan iibsiga hubkaas.

Laakiin waxay sheegtay in calaamaduhu muujinayaan in dawladda Iran ay markii hore keentay qoryaha ay ku jiraan lambarrada taxanaha ah oo isku midka ah u muujinaya in ay qayb ka ahaayeen, macluumaadka laga helay nidaamyada satelite-ka ee doomaha la qabtay, iyo sirdoonka kooxaha wax tahriibiya.