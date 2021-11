Askar AMISOM ka tirsan oo loo haystay in shacab Soomaali ah ay laayeen oo dil toogasho lagu xukumay

Saacad ka hor

Waxaa halkaas lagu dhageysanayay kiis dacwadeed loo haystay shan askeri oo AMISOM ka tirsan kuwaas oo lagu helay "in ay dad rayid ah ku dileen" deegaanka Golwayn ee Shabeellaha Hoose.

Dhacdada oo ahayd bishii August ee sannadkan, waxaa lagu dilay toddobo qof oo shacab ahaa, waxaana la sheegay in qaarkood lagu dul fadhiisiyay miino, ka dibna lagu qarxiyay.

Goobta xukunka uu ka dhacay waxaa joogay qaar ka mid ah ehellada dadkii rayidka ahaa ee la dilay, oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin sida uu xukunka u dhacay.

Afhayeenka Beeralleyda Gobolka Shabeellaha Hoose, Xuseen Cismaan Waasuge, oo ku sugnaa maxkamadda, kaas oo la hadlay BBC Somali wuxuu sheegay in "Maxkamadda maantaa la soo gebagebeeyay."

Ciidamada AMISOM oo aanu la xiriirnay ayaan weli xaqiijinin arrintan, balse waxay horey u ballan qaadeen in tallaabo adag laga qaadayo ciidanka haddii dembiga lagu caddeeyo.

Afhayeenka Beeraleyda Shabeellaha Hoose, Xuseen Cismaan Waasuge, wuxuu yiri: "Anaga aad iyo aad ayaan ugu faraxnay. Cuqdadii iyo cadaawaddii aan u qabnay Ugandha (meesha way ka baxday). Runtii waa farxad aan la koobi karin. Dadka waa la iska dili jiray lagamana hadli jirin. Waa taariikh ku cusub waddanka".

Sidoo kale, madaxweynaha dalka Uganda, Yoweri Museveni, wuxuu dhacdadaas Golwayn ka dhahay in askartii dilkaasi geysatay la ciqaabayo isla markaana magdhow la siinayo qoysaskii dadkooga la laayay.

Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa sheegay inaysan aqbali doonin, raallina aanay ka ahayn in shacabka Soomaaliyeed dhib loo gaysto.

Hawlgalka nabad-ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo soo gaabiyo AMISOM ayaa horey u sheegay in baaritaan hordhac ah oo ay sameeyeen lagu ogaaday in toddobo qof ay ciidamadooda ku dileen deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ahaayeen dad rayid ah oo aysan ahayn xubno ka tirsan Al-Shabaab, sidii AMISOM ay horey u shaacisay.

War-saxaafadeed ay AMISOM soo saartay dhammaadkii bishii siddeedaad ee sannadkan ayaa lagu sheegay in dhacdadaasi la baarayo isla markaana askartii geysatay dilka lala xisaabtami doono.

Ka dib markii dhacdadaas ay dhacday waxay hoggaanka AMISOM la kulmeen cuqaal, xubno ka tirsan bulshada iyo mas'uuliyiinta dowladda, kuwaa oo sida ay sheegaty ay u caddeeyeen in aan marnaba la aqbali karin falal dambiyeedyada ay ciidamadu u geystaan dadka rayidka ah.

AMISOM waxa ay intaasi ku dartay in baaritaanka iyo dabagalka dhacdadaasi loo saaray guddi baaritaan oo ka kooban toddobo xubnood oo durbaba billaabay baaritaankooga.

Qoraal horey uga soo baxay AMISOM waxaa lagu sheegay in dowladda Uganda ay madaxda hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, u xaqiijisay in maxkamad milatari gudaha Soomaaliya lagu saari doono askarta ay ku caddaato in ay dilkaasi geysteen.