Maxay tahay 'Diinta Cusub' uu mamnuucay Imaam Axmed Al-Tayib?

Laba maalmood ka hor, khudbad uu Imaamka Al-Azhar Al-Shariif, Imaam Axmed Al-Tayib uu jeediyey wuxuu kaga hadlay 'Diinta cusub ee Ibraahimiyada' wuxuuna ku qaaday weerar cad isaga oo ku tilmaamay "Riyo aan rumoobeyn", isaga oo sheegay in lagu doonayo in dib loogu soo nooleeyo khilaaf soo jiitamayey in ka badan hal sano iyada oo la adeegsanayo isgaarsiinta casriga ah. Haddaba waa maxay sheekadu?