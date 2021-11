Maxay ciidammada Mareykanka sameyn doonaan haddii ay TPLF Addis Ababa weerarto?

Abaanduulaha ciidamada Mareykanka ee saldhiga dalka Jabuuti Janaraal William Zana ayaa BBC u sheegay in "halkan ay u joogaan inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka gobolka".

Mr Zana ayaa sheegay in dibaato kasta oo ka dhacda dalka Itoobiya ay saameyn ku yeelanyso ammaanka iyo xasilloonida guud ahaan gobolka.

"Marka itoobiya uu ka dhaco dagaal gudaha ah taasi waxay sababi kartaa in ay go'aansadaan in ay ciidamadooda ku sugan Soomaaliya ay kala soo baxaan, waxaa halkaasi ku sugan 5 dal oo ka tirsan midowga Afrika oo ay arrintan saameynayso waxa jirta suurtagalnimo ah in kooxaha xagjirka argagixisada ay halkaasi dhaqdhaqaaq ka sameeyaan," ayuu yiri Mr Zana.