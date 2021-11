Duurjoogta: Harmacadka ka sii suulaya Afrika ee sida sharci darrada ah looga dhoofiyo Somaliland

Muddooyinkii u danbeeyey ganacsiga harmacadka ee aan sharciga ahayn ayaa laga arkeyey goobo ka mid ah Somaliland, inkasta oo dawladdu isku deyeyso in ay ka hortagto aya se haddana weli waxaa jira walaac weyn.

In ka badan 3,600 oo harimcad ah ayaa si sharci darro ah looga ganacsanayay adduunka oo dhan tobankii sano ee la soo dhaafay ilaa Disembar 2019, sida lagu sheegay cilmi baadhis la daabacay sanadkan taas oo diiwaangelisay boqolaal xayeysiis ah oo loogu talagalay harimacad yar yar oo iib ah, kuwaas oo lagu soo baahiyey aaladaha warbaahinta bulshada oo ay ku jiraan YouTube iyo Instagram.

Qarni ka hor, waxaa jiray qiyaastii 100,000 oo haramcad ah adduunka oo dhan. Maanta in ka yar 7,000 ayaa soo hadhay, kuwaas oo tiradooda ay ay yaraysay xadgudubka iyo burburinta lagu hayo deegaankii.

In ka badan 3,600 oo harimcad ah ayaa si sharci darro ah looga ganacsanayay adduunka oo dhan tobankii sano ee la soo dhaafay ilaa Disembar 2019, sida lagu sheegay cilmi baadhis la daabacay sanadkan taas oo diiwaangelisay boqolaal xayeysiis ah oo loogu talagalay harimacad yar yar oo iib ah, kuwaas oo lagu soo baahiyey aaladaha warbaahinta bulshada oo ay ku jiraan YouTube iyo Instagram.

"Haddii tani ay sii socoto... caynkaas oo kale ah ayaa sababa in xayawaanku ay ku dabar go'aan muddo aad u yar gudaheed," ayuu tidhi Marker.

Marker waxa ay sheegtay in mulkiilayaasha maalqabeenada ahi ay jeclaayeen in ay haramacadkooda ku soo bandhigaan sawirada selfie-ga ah ee ay galaan, si la mid ahna uu tusaale u noqdo hantida ay haystaan, taas oo ka dhigan in ay isugu faanaan.