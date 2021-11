Muxuu sameeyay ninka dhacay bangigii uu ka shaqeynayay ee 52-da sanno lagu raadjoogay?

Conrad, oo bishii May u dhintay kansarka sanbabada, waxa uu jiray 20 sano oo keliya markii uu falka sameeynayay. Waxa la sheegay in uu ka faa'iidaystay ammaan xumada bangiga, isaga oo la baxay lacagta oo lagu shubay bac , ka dib markii ay la xiray qeybta bangiga uu ka hawl galayay.

Sida laga soo xigtay Adeegga Marshal, Conrad ayaa lagu eedeeyay inuu saaxiibadiisa u sheegay qorshihiisa uu ku dhacayo bangiga, wuxuuna ku faanay sida ay u fududahay in la sameeyo. Waxa la sheegay in uu ku waalanaa daawashada filimkii heist ee Steve McQueen ee 1968, The Thomas Crown Affair, waxaa la sheegay in uu daawaday in ka badan tobannaan jeer intii uu isu diyaarinayey dhaca.