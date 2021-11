Iraan oo walaac ka muujisay dhoolatus militari oo ay wada sameeyeen dalalka khaliijka iyo Israa'iil

59 Daqiiqadood ka hor

Falaagada Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegtay in ay ka danbeeyeen, balse gantaalada ayaa laga soo tuuray dhanka waqooyi, waxaana baaritaano kadib lagu soo gabagabeeyay in ay soo rideen maleeshiyaad taabacsan Iran oo ka soo gudbay xadka koonfurta Ciraaq.

Taas macnaheedu maaha in Tehran iyo Riyaad ay saaxiibo dhaw noqonayaan - ee waa in la fahmay in aysan jirin cid ka faa'ideysa dagaal dhexmara labada dhinac muqstaqbalka islamarkana ay muhiimadu tahay in labada dhinac ay nabad ku wada noolaadaan.