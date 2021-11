Maxamed Cabdi kaahin iyo qoyskiisa: Muxuu yahay sharciga ay iska celiyeen ee Denmark?

Saacad ka hor

Maxamed wuxuu dib ula soo noqonayaa qoyskiisa oo ka kooban lix carruur ah iyo xaaskiisa. Waxa uu sheegay inuu go'aanka gaaray ka dib markii uu xaqiiqsaday in dalka Denmark uu yahay dal aan "laga rabin Muslimiinta" in kastoo dad badan oo Muslimiin ah ay ku nool yihiin.

"Waxaa nagu khasbay, in waddankan sharicigiisa aan fahamnay, waxaanu dareenay dadka waddankan deggan in ay ka soo horjeedaan dadka ajinabiga ah, gaar ahaan Muslimiinta, sidaas darteed maaddaama uu dalkeena nabad yahay waxaan go'aan ku gaarnay in aan Hargeysa u guurno."

Maxamed ayaa sheegay in sababta uu isugu deyi waayay in Yurubta kale uu aado in ay tahay "in reerkiisa keligood uu kaga tagi waayay" Denmark.