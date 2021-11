Golaha Amniga oo kordhiyay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya

Golaha Amniga ee Qaramada Waxay Isniintii u codeeyeen in muddo sannad ah lagu kordhiyo muddada xayiraadda ee hubka Soomaaliya, iyagoo sheegay in dhaqdhaqaaqyada argagaxisada ah ee xiriirka la leh Al-Qaacida ay sii wadaan in ay carqaladeeyaan xasilloonida Soomaaliya.