Wadahadalladii Biden iyo Xi : Shiinaha oo Maraykanka ugu hanjabay 'in ay ku ciyaarayaan dab'

14 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa kulan la qaatay dhiggiisa Mareykanka Joe Biden, isagoo uga digay in raadinta madax-bannaanida Taiwan ay la mid tahay "in dab lagu ciyaarayo".

Labada dhinac ayaa isku raacau xidhiidhka labada dhinac in la hagaajiyo, iyada oo kulankani uu awelba uu ahaa mid lagu doonayo in lagu yareeyo xiisadaha ka aloosan dhexdooda.

Maraykanku waxa uu aqoonsan yahay sida oo kalena xidhiidh rasmi ah la leeyahay Shiinaha. Balse waxa ay sida oo kale ballan qaadeen in ay "Taiwan ka caawin doonaan in ay iska difaacdo haddii la soo weeraro."

Mr Biden waxa uu sheegay in labadoodu " had iyo jeer ay u wada xidhiidhi jireen si daacad ah" isaga oo raaciyay "Weligay ma annaan kala tegin annagoo midba ka kale la yaabban".Mr Xi ayaa sheegay in labada dal looga baahan yahay inay wanaajiyaan "isgaarsiinta" oo ay caqabado "wadajir ah wajahaan".