Dhoofinta badeecooyinka: Maxay tahay qaylo dhaanta ku saabsan ‘Moos Soomaaliya laga dhoofiyay’ ee caalamka qabsatay?

Saacad ka hor

Dowladda Mexico ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegeyso in uu been abuur yahay warka la xiriira in moos Soomaaliya ka yimid oo caafimaad darro wata uu soo galay waddankeeda, waxayna shacabkeeda u xaqiijisay in aysan halistaas jirin gebi ahaanba.