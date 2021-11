Waa kee dalka Maraykanka la saaxiibka ah ee laga baqayo in Ruushku weeraro?

40 Daqiiqadood ka hor

Wasaaradda Difaaca ee Ukraine ayaa ku qiyaastay in in ka badan 114,000 oo askari oo Ruush ah la geeyay aagagga waqooyi-bari, iyo koonfurta ee xuduudka Ukraine, kuwaas oo ay ku jiraan 92,000 oo askari oo joogta ah, cirbixiyeenno iyo badmaaxayaal.

Todobaadki hore Washington waxa ay sheegtay in ay hayso warbixino sirdoon oo muujinayay Kremlin in ay "diyaarinayaan duullaan" isniintii madaxa NATO Jens Stoltenberg waxa uu ku baaqay inhoos lo eego"dhaqdhaqaaqa militariga ee Ruushka".

Warbixin dhawaan ka soo baxday haayadda Carnegie Endowment for International Peace waxay ogaatay in "haddii aad si taxadar leh u baarto" saraakiisha Ruushka ee ku saabsan Ukraine waxay soo jeedinayaan in dhinacooda ay ku andacoonayaan in ay xaq u leeyihiin sharcinimada in ciidankoodu ku sugnaadaan aagga.