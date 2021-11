Colaadda Itoobiya: Sidee ayay TPLF ugu suuragashay inay loodiyaan mid ka mid ah ciidankii ugu awoodda badnaa Afrika?

"Jeneraaladan waxa ay dareemeen in ay waajib ku tahay in ay difaacaan muwaadiniinta Tigray-ga, iyaga oo aqoontooda ku dhex leh ciidanka ayay maleegayeen jabkooda," ayuu yidhi Mr Rooble.

Xilligii khilaafku bilaabmay

" TPLF waxa ay dareemeen in Mr Abiy [oo Oromo ah] uu doonayo in uu xukun dhexe sameeyo. Waxa ay sababtay khilaaf weyn oo dhexdooda ah, ugu dambayntiina waxa uu horseeday dagaalkaas," ayuu yidhi Mr Rooble.

Alex de Waal, oo ah agaasimaha fulinta ee hay'adda nabadda adduunka ee fadhigeedu yahay Mareykanka, ayaa sheegay in Mr Abiy uu sidoo kale dajiyay in dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada si loo hubiyo in ay daacad u yihiin isaga, iyo in wax laga qabto walaaca laga qabo xukunka Tigrayga.