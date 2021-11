Jai Bhim: Filimka Hindiga ah ee maalmahan adduunka oo dhan qabsaday

Jai Bhim oo ah filim luuqadda Tamil ah ayaa dadka isticmaala shabakadda aflaamta qiimaysa ee IMDB ku qiimeeyeen filimka ugu sarreeya, isagoo garaacay filimada lagu tilmaamo kuwo caalmiga ah sida Shawshank Redemption iyo The Godfather.

Dadka ka soo jeeda beelaha sare ayaa la amrayaa in ay iska tagaan, halka kuwa kale ee Daliishta ah (oo ka mid ah reeraha la haybsooco ) lagu amrayo in ay joogaan. Ka dib, booliisku waxay dacwad been abuur ah ku soo oogeen kuwan ka soo jeeda kooxda labaad.