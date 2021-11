Berbera: Maxay tahay abaalmarinta qaaliga ah ee ay ugu guulaysatay?

53 Daqiiqadood ka hor

Maayirka magaalada Berbera, Cabdishakuur Maxamuud Cidin, oo ka hadlayay abaalmarinta ay magaaladiisa ku guulaysatay ayaa sheegay: "Guulaha ugu waa wayn waxaa ka mid ah in dhaqaalaha ka soo xarooda degmada, iyadoon meel kale laga doonayn, in isla degmada lagaga shaqeeyo."

Hay'adda UNICEF waxa ay sheegtay in xiriir wanaagsan oo ka dhaxeeya waaxda waxbarashada iyo maalgashi buuran oo dhinacaas la galiyay uu horseeday in iskuullada Berbera, intii u dhaxaysay 2014 illaa 2020, ay 38% sare u kaceen ardayda iska diiwaangelisay.

Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Dhallaanka ee UNICEF ayaa sheegtay in maamulka magaalada Berbera uu soo bandhigay in dowladaha hoose ay dowr muhiim ah ka ciyaari karaan horumarinta adeegyada asaasiga ah.

Maayirka Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa tilmamay in sida loogu baahan yahay in dowladaha hoose ay ka soo dhalaalaan howsha loo xilsaaray: "In la helo dowlad hoose oo awood leh in ay dhisi karto, qalabayn karto, la socon karto goobaha xannaanada."