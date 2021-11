Kamiti: Sidey raggan ugu suuragashay in ay ka baxsadaan xabsiga sida wayn loo ilaaliyo?

Saacad ka hor

Saddexda nin ee lagu eedeeyay in ay falal "argagixiso" ka gaysteen gudaha waddanka Kenya ee ka baxsaday xabsiga Kamiti ee sida wayn loo ilaaliyo, ayaa la soo qabtay waxaana dib loogu celiyay xabsigii ay ka baxsadeen.

Habeenkii ay raggaas baxsanayeen waxaa la sheegay in ay dajiyeen hab sare oo ay ugu suurageli karto inay ku baxsadaan, iyadoo la soo tabiyay inay isticmaaleen bustayaal iyo xaaqinno kuwaas oo intay isku xirxireen ay ka samaysteen walax adag oo ay u adeegsadeen inay uga gudbaan laba darbi ee sarsare oo ku wareegsan xabsiga.

Raggan intii ay baxsadka ahaayeen, waxay maalintii ka dhuumanayeen indhaha dadka, waxayna soconayeen habeenkii, sida uu qoray wargeyska The Standarad ee kenya ka soo baxa. Taas ayaa u fududeysay in aan dhaqso la soo qabanin.

Waxaase sida ay tabiyeen warbaahinta maxalliga ah, markii dambe lagu ogaaday baaritaan ay sameeyeen ciidammada dambi baarista, kuwaas oo ogaaday in qaabka ay raggaas ku baxsadeen ay aheyd mid gacan ay ka "siiyeen dadka maamula xabsigaasi".

Waxaa kaloo baaritaanka lagu ogaaday in raggaas falalka argagixiso u xukunnaa ay qodeen darbıga oo bulukeetiyada dhinaca shishe ay u ridden.

Sidee lagu soo qabtay raggan sida wayn loo doondoonayay?

Wararka soo baxayay saaka barqadii ayaa sheegayay in raggan ku eedaysnaa falalka argagixiso ee habeenkii Isniinta ka baxsaday xabsiga sida wayn loo ilaaliyo ee Kamiti in laga soo qabtay deegaanka Kitui, halkaas oo 127km waqooyi bari ka xigta magaalada caasimadda ah ee Nairobi.

Wararka waxa ay sheegayaan in saddex nin ay cunto u doonteen tuulo ka tirsan deegaankaas, balse markii dadka deegaanka ay garteen waxay isla markiiba wargeliyeen booliska.

Dadka deegaanka waxa ay sheegeen in saddexda nin oo u muuqday kuwo ay gaajo iyo oonba isugu darsameen, ay dukaan halkaas ku yaal ka iibsadeen caano iyo biyo badan, rooti iyo buskud.

Dadka ayaa sidoo kale ka shakiyeen raggan oo ay ka dareemeen in ay "wareersanaayeen" oo ay jihada ka lunsanayd oo aanan ka war haynba halkii ay ku suganayeen.

Waxaa sidoo kale la soo qabtay Musharraf Abdalla Akhulunga, oo la xiray sannadkii 2012-kii ka dib markii la fashiliyay isku day uu qeyb ka ahaa oo la doonayay in lagu qaado baarlamaanka Kenya iyo Joseph Juma Odhiambo oo laga soo qabtay magaalada Beledxaawo ee ku xadka Soomaaliya iyo Kenya, waxaana lagu eedeeyay in uu doonayay in Al-Shabaab uu ku biiro.