Weerarkii Uganda: Muxuu yahay wadaadka Muslimka ah ee loo toogtay qarixii ka dhacay Kampala?

Saacad ka hor

Ciidamada amaanka dalka Uganda ayaa toogasho ku dilay wadaad Muslim ah oo lagu eedeeyay in uu la shaqeynayay koox hubeysan oo lala xiriirinayo qaraxyo ismiidaamin ah oo ka dhacay Kampala.

Saraakiisha ayaa sheegay in Sheekh Muhammad Abaas Kirevu, uu shaqaaleysiiyay unugyo ay maamulaan kooxda Allied Democratic Forces (ADF), kuwaas oo sheegtay in ay daacad u yihiin kooxda isku magacawday dowladda Islaamiga ah.

In ka badan 30 kale ayaa ku dhaawacantay weerarka, oo IS ay sheegtay in ay ka dambeysay, waxaana saraakiisha ay ku eedeeyeen kooxda ADF.