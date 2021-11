Nimco Happy: "Filan-waa iyo riyo ayay igu noqotay markii aan maqlay arrinta heesteyda"

"Markaa wixii ka dambeeyay xitaa aniga waxay ila ahayd wax iska caadi ah balse seeyga ayaa isku dayay inuu wax badan iga dhaadhiciyo isagoo igu yiri 'waxaan sugeynaa in lagu soo dalbado,' waxa uu i fahansiiyay in dad isoo dalbanayaan, shirkado imaan doonaan".

Tan iyo markii ay si lama filaan ah cirka isugu shareertay heesta lagu naaneyso "I Love You More Than My Life" waxaa isasoo tarayay sheekooyinka ku saabsan sida loo xiisaynayo heestaas oo ka kooban dhowr luqadood oo kala ah Soomaali, Carabi, Ingiriis iyo Sawaaxili.