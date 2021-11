Ka dib Kamiti: Qaar ka mid ah xabsi ka baxsashadii hadal haynta dhaliyay

36 Daqiiqadood ka hor

Habeenkii ay raggaas baxsanayeen waxaa la sheegay in ay dajiyeen hab sare oo ay ugu suurageli karto inay ku baxsadaan, iyadoo la soo tabiyay inay isticmaaleen bustayaal iyo xaaqinno kuwaas oo intay isku xirxireen ay ka samaysteen walax adag oo ay u adeegsadeen inay uga gudbaan laba darbi ee sarsare oo ku wareegsan xabsiga.

Raggan intii ay baxsadka ahaayeen, waxay maalintii ka dhuumanayeen indhaha dadka, waxayna soconayeen habeenkii, sida uu qoray wargeyska The Standarad ee kenya ka soo baxa. Taas ayaa u fududeysay in aan dhaqso la soo qabanin.

1- Cabdirashiid Janan sida uu xabsiga uga baxsaday

Bishii January ee 2020, waxay dowladda Soomaaliya shaacisay in uu xabsiga ka baxsaday Cabdirashiid Janan. Xilligaas dowladda ayaa si wayn u raadineysay Janan oo markii dambe la heshiiyay, laguna celiyay Muqdisho isagoo xor ah.

"Way jirtaa in aysan cidna i sii deynin, howl aan aniga isku xirxiray oo uu Rabbi ii fududeeyay ayaan ku soo baxsaday", ayuu yiri.

2- Sidey lix Falastiiniyiin ah uga baxsadeen jeel si wayn loo ilaaliyo oo ku yaal Israa'iil?

Bishii September ee sannaddkan 2021, Mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in lix maxbuus oo Falastiiniyiin ah ay xilli habeen ah ka baxsadeen mid ka mid ah jeelasha sida wayn loo ilaaliyo.

Godka waxa uu ku sii xiray dhul qodan oo ku hoos yaalla xabsiga, kaas oo la sameeyay markii jeelka la dhisayay. Waxaa la sheegay in ay adeegsadeen qaadooyiin si ay godkaas u qodaan.

Shirkadda Shin Bet ee dhanka ammaanka ayaa sheegtay in ay rumaysan tahay in maxaabiista ay xiriir la lahaayeen dad joogay bannaanka xabsiga markaas oo ay adeegsadeen mobile loo soo dusiyay, markii ay soo baxsadeen kaddibna lagu qaaday gaari.

3- Ninka 12 jeer ka baxsaday xabsiga oo dad badan ka yaabiyay

Sannadkan, Dadweynaha dalka Senegal ayaa aad u hadal hayay nin marar badan oo is xig xigay ka baxsasday xabsiyo ku yaalla dalkaas, wuxuu sheegay in 12 jeer uu ka baxsaday xabsi.

Warbaahinta Senegal ayaa tabineysay qaabka uu uga baxsaday xabsi bishii May ee sannadkan. Waxaa ninkaas dib loo soo qabtay Bishii June ee 2021.

Ninkan oo lagu magacaabo Baye Modou Fall wuxuu sheegay in dumiyay qeybo ka mid ah xabsiga isla markaana uu ka booday gidaarka isaga oo adeegsanaya xarig.

Wuxuu intaas ku daray in muddo 9 sano ah uu sugayay in caddaalad helo balse qareenada qaar ayaa dacwaddiisa ku tilmaamay inay muujineyso baahida loo qabo in wax laga baddalo nidaamka caddaaladda ee Senegal.