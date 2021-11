Taariikhda isdilkii ugu tirada badnaa ee 900 oo qof ay hal mar is dileen

Buugga sida gaarka ah loogu kaydiyo taariikhda ee Encyclopedia Britannica, waxa uu ku qoran, in wakhtigan oo kale markii ay taariikhdu aheyd bishii November, ee sanadkii 1978, magaalada ay ku dhaqnaayeen dadka beeraleyda ah ee Jonestown, oo katirsan jamhuuriyadda Guyana, ee dhacda dhanka koonfureed ee Qaaradda America, ay ka dhacdey dhacdo is miidaamin ah, oo lagu diley xubno katirsan dariiqada macbadka People's Temple, taasoo fadhigeeda weyn uu yahay gobolka California ee dalka Mareykanka. Amarkan ayaa waxaa bixiyey hoggaamiyahooda firqadan, oo la oran jirey Jim Jones.

Waa maxey taariikhda Jim Jones, iyo dhankiisa cibaadada?

Kaniisadiisa waxey ku guuleysatey hanaanka is dhexgalka jinsiyadeed, oo ay sumcad ku heshay, taasoo uu si gaar ah ugu soo shaac baxey horumarna uu ka sameeyey, Jones, qudhiisa wuxuu ahaa nin caddaan ah. Sanadkii 1960-kii, macbadkii Jones, oo markaas loo yaqaan macbadkii dadka, wuxuu xiriir la lahaa xerta katirsan diinta Kiristaanka, afar sano kadib, Jones, ayaa loo magacaabey inuu hoggaamiyo kaniisada.

Bartamihii 1960-meeyadii, isaga iyo xaaskiisa Waa Jones-see, waxey u guureen machadka la yiraahdo Dadka California, waxeyna dageen meel ka baxsan Ukiah, oo ay guuritaan kaasna ay ku wehliyaan dad 100 qof gaaraya, kuwaasoo aaminsan in haddii uu dhaco dagaal hubka wax gumaad ah ee Niyukliyeerka ah, in kaniisadan ay badbaadin karto.

Baadari British ah, oo si been abuur ah loogu eedeeyey xadgudub dhanka galmada carruurta ayaa is dal daley, iyadoo macbadka uu si weyn uga qeyb qaadanayey arrimaha bani'aadanimada dadka ee bulshooyinka maxaliga ah. Sida uu u dhayo Jones quluubta dadka taabacsan waxey aheyd arrintan ku weyn kaniisaddiisa.

Xubno katirsan kaniisadda, ayaa si joogto ah loo bahdiley, loo gacan qaadey, oo la aflagaadeeyey, in badan oo kamid ahna waxaa lagu qasbay ama maskax ahaan laga dhaadhiciyey in hantidooda oo ay ku jiraan guryahooda, iney u saxiixaan kaniisadda.

Dadka Madowga qaarkood, iyo xubno ka tirsan kooxaha kale ee laga tirada badan yahay, waxey ku qanceen in haddii ay ka haraan ku xirnaanta kaniisadda People, in lagu xiri doono xeryaha dadka lagu daawado, oo ay maamusho dowladda.

Ilo diblomaasiyadeed oo dhanka safaaradda Mareykanka ee dalka Guyaha, ayaa usoo gudbiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, markii ay taariikhdu aheyd bishii June ee sanadkii 1978-dii, wax ay ku macneeyeen is maamul hoosaad, uu ninkii Jones ahaa markii danbe halkaasi ka sameystay.

Intii lagu guda jirey safar shaqo oo ay halkaasi ku tageen xubno kasocda safaaradda, ayaa waxaa la ogaadey in maamulka dowladda hoose ee magaalada Jones Town, in aaney waxba kala socon dhaq dhaqaaqa dadka ku dhaqan magaaladani, iyo ajandaha ninkan kusoo biirey, taasoo muujisay sida ay ugu hirgashay goob madax bannaan oo uu raadinayey ninkii Jones.

Xogta laga helay safaaradda, ayaa intaa ku dartey, in sababaha kale ee ugu wacan arrinkani iney tahay in dhulka laga hadlayaa uu yahay mid ka fog goobaha uu maamulka dowliga ku xoog badan yahay. Maamulka dowladda ayaa markiisii horaba waxa uu la daalaa dhacayey adeegyada ay tahay inuu siiyo muwaadiniintiisa.

Safaaradda ayaa intaa ku dartey in Guyaha dadka kusugan ay yihiin bulsho dad Mareykan ah, oo u jirta sidii unug iskood isku maamula, oo isla markaana ku nool kuna dhaqmaya dal shisheeye.

Xigashada Sawirka, CLAIRE JANARO VIA JONESTOWN INSTITUTE

Xildhibaanka ayaa baarayey warar la isla dhex marayey oo sheegaya in qaar kamid ah ururka ama ku xiran kaniisadda in halkaasi lagu hayo iyagoo aan raali aheyn, qaarkoodna loo geysto tacadiyo jireed mid nafsi ah, kagadaal markii xubno katirsan qoys kamid ah ururkaasi oo kunool dalka Mareykanka, ay walaac ka muujiyeen in eheladooda lagu haysto iyaga magaaladani, iyagoo aan raali ka aheyn.