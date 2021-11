Malaayiin doolar oo loo xawilay madaxweynihii hore ee Koongo asxaabtiisa-- Bararitaan

Saacad ka hor

BBC-da ma helin wax caddeymo oo muujinayo in shirkadaasi ay wax shaqo ah u qabatay dowladda.

Baaritaanka waxaa lagu ogaaday in bangiga uu oggolaaday in akoonnada Sudi Oil laga bixiya lacaga badan hal mar sida $6 milyan oo mar laga bixiyay. Sharcigu wuxuu qabaa in $10,000 ka badan aan kaash ahaan looga bixn karin akoonka maalinkii.