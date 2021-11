Maxay yihiin gantaalada guuxooda ka dheereeya ee aadka looga baqo?

54 Daqiiqadood ka hor

Cilmiga gantaalada

Hal-abuurkii in awood loo yeesho in hub xoog badan hawada la sii mariyo ayaa waxaa ka dhashay tignoolajiyada gantaalada dheereeya.

Gantaalada casriga ah iyo nooca hypersonic

Waxay sheegtay in ay muhiim tahay in gantaalkaasi uu xakameeyo dhaq dhaqaaqiisa cirka, si uu si sax ah ugu haleelo bartilmaameedka, iyada oo cadawga uusan ku baraarugin ama ka war hayn.

Awooddani waxay ka caawisaa inuu weeraro iyada oo aysan qaban raadaarada cadowga. Inkasta oo Laura ay sheegtay in dabagalka iyo raadinta gantaalku aanu ahayn mid adag.

Waxa ay ku dooday in wadamada waaweyn ee dunidu ay ku loolamayaan inay hormariyaan tignoolajiyada milatariga.

Waxay tiri, "Waxaa guud ahaan la rumeysan yahay in gantaalba gantaalka uu ka xawaara dheer yahay uu ka sii fiican yahay.

Waxay intaa ku dartay in hubku noqday sharaf qaran islamarkana aysan ahayn oo kali in hubka ay dalalka u sumeysanayaan in ay isticmaalaan.