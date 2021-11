Colaadda Itoobbiya: Xadhig farabadan iyo beegsiga dad gaar ah oo Addis ka bilawday

Xadhiga labada bare ee caanka ka ah caasimadda dalka Itoobiya ayaa dareen cusub galiyay eedeymaha loo jeedinayo ee ah in maamulku uu ku howlan yahay olole naxariis darro ah oo ka dhan ah dadka rayidka ah ee Tigreega ah, iyadoo dalkaasi ay sii xumaanayso colaadda sannad ka hor ka bilaabatay gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi.

Inkasta oo aan si rasmi ah loo xaqiijin xadhigooda, haddana ilo-wareedyo badan ayaa BBC-da u sheegay in ay xidhxidheen ciidamada ammaanku oo lagu eedaynayo in ay jabiyeen shuruudaha xaaladda degdegga ah ee Itoobiya, oo lagu soo rogay xilli ay ciidamada Tigray-gu ku soo wajahan yihiin caasimadda horraantii bishan.

Waxaannu kula xidhiidhaynay khadka taleefanka, qaar ka mid ah qoysaskoodii iyo asxaabtoodii barayaashan Tigrayga ah iyaga oo u muuqday kuwo dareemaya cabsi badan,waxaana ay ka walaacsanaayeen inaan magacyadooda la sheegin, taas oo sidoo kale ay sheegeen in ay sahli karto in si fudud la isaga xidho,

Sida ay sheegeen kooxaha xuquuqul insaanka maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah, ugu yaraan 1,000 Tigray ah, iyo laga yaabo in kale oo badan. ayaa la xiray maalmihii la soo dhaafay.

Qoysaska labadan bare, Mehari Redeai (bidix) and Assefa Fissiha, ayaa aad uga cabsanayay in ay si furan u hadlaan

Xigashada Sawirka, The Reporter Ethiopia

Dad kale oo Tigree ah, oo haddana magacooda qariyay, ayaa ku tilmaamay dareen werwer leh oo ka jira caasimadda, iyaga dadku ay doonayaan in ay qariyaan lahjaddooda iyo haybtooda taas oo ay suuragal tahay shaqada looga saaro isirkooda awgeed.

Dadka la sheegay in ay dhibaatadu soo gaartay waxaa ka mid ah dhakhaatiir, fanaaniin iyo boolis."Weligay ma malaynayn in magaalada aan ku dhashay aan ku arkayo dhibaatayn noocan oo kale ah," ayuu yidhi mid ka mid ah dadka deegaanka oo BBC-da la hadlay, isagoo sheegay inuu daawaday 10 askari oo booliis ah oo hubeysan oo ka kaxeynayay gurigiisa toddobaad ka hor nin u yaqaannay.

Saraakiisha Itoobiya ayaa gaashaanka u daruuray sheegashada in ay cid gaar ah beegsanayaan

Madaxa xafiiska isgaadhsiinta dawladda Itoobiya, Legesse Tullu, ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in xadhiga lagu xidhay dadka qaar in ay jebiyeen xaaladda degdegga ah uusan ahayn mid salka ku haya haybsiga qowmiyadaha ee shakhsiyaadka.

Shaqsiyaadka lagu tuhunsan yahay inay taageeraan Jabhadda Xoreynta Shacabka Tigray (TPLF) iyo Isbaheysiga Xoreynta Oromada, oo loo aqoonsaday inay yihiin Argagixiso, ayuu sheegay in la xidhay.Waxa kale oo uu intaasi ku daray in ay caasimada ku sugan yihiin in ka badan 500,000 oo qof oo Tigray ah balse tirada dadka la xidhay aanay ka badnayn 1,000 qof.