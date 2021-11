Kamiti: Ma la bixin doonaa abaalmarintii loo ballanqaadday dadkii caawiyay soo qabashada maxaabiistii baxsatay?

Booliska Kenya ayaa sheegay in ay fulin doonaan ballan qaadkoodii ahaa in ay lacag caddaan ah siinayaan dadka Kenyanka ahaa ee gacan ka siyay koox isku dhaf ah oo ka tirsan ciidamada ammaanka oo gacanta ku soo dhigay raggaas oo ka baxsaday xabsiga Kamiti.

Kormeeraha Guud ee Booliiska, Hilary Mutyambai, ayaa sheegay in dowladda ay hadda bilaabi doonto hannaanka xaqiijinta si loo hubiyo in hadiyaddu ay gaadho "dadkii xaqa u lahaa."

"Dowladdu waxay ku talo jirtaa inay ixtiraamto ballanqaadkeeda ku aaddan abaal-marinta lacageed. Tani si kastaba ha ahaatee waxay wajihi doontaa habka xaqiijinta ee ku habboon si loo hubiyo in abaalmarinta ay aado kuwa xaqa u lahaa," Mutyambai ayaa yidhi.

Waxa uu intaa ku daray in xaaladda amni ee dhacdadan iyo khatarteeda ay ku iman karto dadka sida dhabta ah gacan ka geystay soo qabashada maxaabiistan oo taasi u diideyso in si buuxda loo shaaciyo dadka la siiyay abaalmarinta lacageed.

Warar dhowr ah oo sheegaya in ay dhawr qof ay ku lug lahaayeen qorshaha baxsadka raggaas, taas oo si weyn looga hadal hayo warbaahinta, waxayna u baahan baadhitaan dheeraad ah ka hor inta aan la bixin lacag dhan 60 milyan oo Shilin.

Hay'adda dambi baadhista ee DCI ayaa balan qaadday in ay bixineyso lacag dhan 60 milyan oo shilinka dalka Kenya, si loo soo qabto maxaabiistaasi ka dib markii ay xog muhiim soo gudbiyaa shacabka.

Madaxweynaha ayaa ugu baaqay laamaha amniga in ay adeegsadaan wax kasta oo ay awoodi karaan si loo soo qabto maxaabiista.

Sidee lagu soo qabtay raggan sida wayn loo doondoonayay?

Wararka soo baxayay saaka barqadii ayaa sheegayay in raggan ku eedaysnaa falalka argagixiso ee habeenkii Isniinta ka baxsaday xabsiga sida wayn loo ilaaliyo ee Kamiti in laga soo qabtay deegaanka Kitui, halkaas oo 127km waqooyi bari ka xigta magaalada caasimadda ah ee Nairobi.

Wararka waxa ay sheegayaan in saddex nin ay cunto u doonteen tuulo ka tirsan deegaankaas, balse markii dadka deegaanka ay garteen waxay isla markiiba wargeliyeen booliska.

Dadka deegaanka waxa ay sheegeen in saddexda nin oo u muuqday kuwo ay gaajo iyo oonba isugu darsameen, ay dukaan halkaas ku yaal ka iibsadeen caano iyo biyo badan, rooti iyo buskud.

Dadka ayaa sidoo kale ka shakiyeen raggan oo ay ka dareemeen in ay "wareersanaayeen" oo ay jihada ka lunsanayd oo aanan ka war haynba halkii ay ku suganayeen.

Waxaa sidoo kale la soo qabtay Musharraf Abdalla Akhulunga, oo la xiray sannadkii 2012-kii ka dib markii la fashiliyay isku day uu qeyb ka ahaa oo la doonayay in lagu qaado baarlamaanka Kenya iyo Joseph Juma Odhiambo oo laga soo qabtay magaalada Beledxaawo ee ku xadka Soomaaliya iyo Kenya, waxaana lagu eedeeyay in uu doonayay in Al-Shabaab uu ku biiro.