Doorashada Soomaaliya: Hannaanka lagu tilmaamay "dhac" maxay ka tiri xukuumadda?

Saacad ka hor

Muxuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur?

Wareysi uu siiyay BBC-da ayuu hadal ay caro badan ka muuqatay ku sheegay in "mucaaradku aysan oggoleyn habka loo wajahay doorashada Aqalka Hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya".

Waxa hadda socda ayuu sheegay in aan lagu magacaabi karin doorasho.

"Hab raaca doorashada ee qoran waxay ka billaabataa odayaasha dhaqanka. In ugu horreyn la faafiyo liiska odayaasha dhaqanka, la tababaro, kaddib ay ergo xulaan, ergadaas la tababaro, nidaamkii lagu heshiiyay ee kootada ahaa ee dhinaca haweneka ama bulshada rayidka ah la caddeeyo, ka bacdi ayay imaaneysaa in xildhibaannada ay is diiwaan geliyaan.