Waayihii millateri ee Abiy, ma u sahli doonaan guul?

Socdaalkiisii uu ka soo bilaabay mid ay jecel yihiin beesha caalamka iyo in uu ku danbeeyey mid ay canbaareeyaan waxa uu ahaa mid si degdeg ah ku yimi.

Balse dagaalka ka socda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa la macno ah in uu si degdeg ah u fidayo.

Isbahaysiga talada haya ee EPRDF ee uu hogaamiyo Mr Abiy ayaa ahaa mid qoto dheer tobankii sano ee u dambeeyay ee uu xukunka hayay, waxaana soo maray eedaymo cadaadis iyo xad-gudubyo ka dhan ah xuquuqul insaanka. Waxa ka mid ahaa in la xidho dadka ka soo horjeeda iyo in la aamusiyo suxufiyiinta.

EPRDF waxay maamuli jirtey kobac dhaqaale oo degdeg ah balse dad badan ayaa dareemayay in laga saaray faa'iidooyinkeeda.

Waxa uu sii daayay kumannaan maxaabiis ah oo u xidhnaa arrimo siyaasadeed, waxa uu ka qaaday xayiraaddii saarnayd warbaahinta madaxa-bannaan, waxana uu ku martiqaaday kooxaha mucaaradka ah ee dalkaas oo mar laga mamnuucay in ay dalka dib ugu soo laabtaan.

Waxa uu taageeray in haweeney ay noqoto madaxweyne, waxa uu ka dhex abuuray golaha wasiirada sinnaanta jinsiga, waxa uuna dhisay wasaarad nabadeed.

Abiy Axmed, ayaa sheegay in isaga uu shakhsiyan hogaamin doono dagaalka dalka loogaga difaacayo fallaagada u soo ruqaansatay dhanka magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.

Waxa uu intaasi ku daray in halis ay ku jirto jiritaanka Itoobiya walow dowladdiisa ay gaashaanka u daruurtay in fallaagadu ay horumar ka sameeyeen dagaalka.

Kooxda TPLF ayaa sidoo kale ku hawlan duullaan lagu doonayo in lagu go'doomiyo Addis Ababa oo ay ku nool yihiin in ka badan shan milyan.

Prof De Waal ayaa sheegay in dowladda ay wajaheyso guul darro ciidan, balse kooxda TPLF ma sheegan karto guul waayo guushu waa siyaasad.

"Marka waa in la wadahadlo, kooxda TPLF waxay diiradda saari doontaa sidii loo sugi lahaa mustaqbalka Tigrayga."

Ma caasimadda ayaa khatar ku jirta?

Mareykanka ayaa soo saaray baaqa daadguraynta muwaadiniintiisa, waxaana Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah, wuxuuna codsaday in ciidamo dheeraad ah loo qoro.

Jabhad kale oo gacan saar la leh kooxda TPLF ayaa sheegtay in ay sidoo kale ku sii dhawaanayaan caasimadda.

Balse ciidamada Tigreega ayaa wali in ka badan 300 oo kilomitir u jira magaalada taas oo ka dhigan inay joogaan agagaarka magaalada Kombolcha.Ma ahan sida Taalibaan oo marba magaalo qabsanaysay iyaga oo aan xabada ridin," Tibor Nagy, kaaliyihii hore ee xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee Afrika, ayaa sidaas u sheegay BBC-da.

Waxa uu aaminsan yahay in qabsashada caasimadda ay aad u adagtahay isagoo la barbardhigay khatarka nukliyeerka.

Kooxda TPLF ayaa sheegtay in waxa dhabta ah ee ay doonayso ay tahay in mucaawinada in ay gaarto dadka ku tabaaleysan gobolka Tigrayga.