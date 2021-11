Iran: Waa kee dalka looga baqayo in uu weeraro goobaha nukliyeerka ee Iran?

Laakiin waxay ku soo beegmayaan xilli dad badan oo ku sugan Israa'iil ah ay ka walaacsan yihiin in dalkan yar uu dhawaan geli karo go'aan loo arko qar iska tuurnimo oo ah in ay ku dhiirradaan in kaligii uu weerarro siiba hab millatari barnaamijka Nukliyeerka Iran.

Iyadoo Tehran ay sii wado inay ku adkaysato in ujeedadeedu tahay nabad, xitaa khubarada Iran ayaa tilmaamay in tiradan oo kale ee uranium-ka aadka loo xoojiyey ay hore u haysteen oo keliya dowladaha hubka Nukliyeerka ah.

Iran iyo xaalkeeda nukliyeerka

Samaynta hubkan oo kale waxa ay u baahan tahay in la sameeyo madaxyo dagaal oo lagu rakibi karo gantaalaha ballistic-ga ah. Waqtiga ay ku samayn karaans ayaa aad u adag in la xisaabiyo, laakiin khubarada qaar ayaa sheegaya in ay qaadan karto 18 ilaa 24 bilood in heerkaa Iran ku gaadhop.