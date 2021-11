Dalalka dadkooda kula talinaya inay Itoobiya ka baxaan oo soo badanaya

54 Daqiiqadood ka hor

Ka dib booqashadiisii Itoobiya, ayaa Jeffrey Feltman, waxa uu sheegay in Ra'iisal wasaare Abiy Axmed iyo fallaagada TPP ay u muuqdaan kuwo aaminsan in guul militari lagu kala calaf qaado.Mr Feltman ayaa ka digay in haddii fallaagada Tigreegu ay u soo ruqaansadaan caasimadda, Addis Ababa, ay taasi noqon doonto musiibo iyo wax aan la aqbali Karin.

Wararka ka imaanaya jiidaha hore ee dagaalka aad ayay u adagtahay in la xaqiijiyo balse fallaagada TPLF ayaa sheegaya in ciidamadoodu ay gacanta ku hayaan deegaanno u dhow caasimadda Adis Aabab hase yeeshee innagu ma xaqiijin karno arrintaa.Dowladda Itoobiya ayaa horey u beenisay wararka la xiriira in TPLF ay horumar ka samaynayana dagaallada.Hadalka Ra'iisal Abiy Axmed ayaa dad badan u arkaan inuu sii hurin karo colaadda marka la eego hadallada ay is dhaafsanayaan labada dhinac.